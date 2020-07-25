أردوغان يكشف عن أطماعه أمام قبر أتاتورك: السيطرة على المتوسط من سوريا لليبيا

كشف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، عن مخططه المسبق للسيطرة على ثروات البحر المتوسط من سوريا وحتى ليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

بعد تدريبهم بمعسكرات تركية.. مرتزقة حكومة السراج بزي الداخلية في شوارع طرابلس

وكشف مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس بزي الشرطة، واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك بعد تلقيها تدريبات بالمعسكرات التركية في ليبيا، ودمجها مع عناصر وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج، المدعومة من أنقرة.

ونشرت الصحفية الأمريكية "ليندسي سنيل"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق، صورة لمجموعة من قوات شرطة جديدة مؤلفة من مرتزقة سوريين في ليبيا، وقالت إن الدفعة الأولى من تلك المجموعات تلقت تدريباتها في تركيا، بينما جرى تدريب المجموعة الثانية بمنطقة صلاح الدين بليبيا.

وفضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، استمرار خرق تركيا للقرارات الأممية بحظر التسليح وإرسالها للمرتزقة السوريين، ونشر مقطع فيديو يوثق نقل أنقرة للمرتزقة على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية الليبية، وذلك في أعقاب صدور تقرير لجنة العقوبات الأممية الذي كشف عن إرسال تركيا لنحو 15 ألف مقاتل سوري إلى ليبيا.

وأكد اللواء المسماري، أن استمرار نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة غرب البلاد، يعد تحديًا صارخًا للمطالب الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث العسكري الليبي، أن ما تقوم به تركيا يُعد خرقًا للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا، وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها، بينما العالم يتفرج وتركيا تتمدد.

وأعلنت لجنة العقوبات الأممية، أمس الجمعة، أن تركيا أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا، موضحة، في تقرير، أن ليبيا تحولت لسوق كبيرة للأسلحة بسبب خرق القرارات الأممية بحظر التسليح.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره العاصمة البريطانية "لندن"، على موقعه على الإنترنت، إن النظام التركي يواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية له نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

وأضاف المرصد السوري، أن عدد المرتزقة في ليبيا ارتفع حتى الآن إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 مقاتلًا منهم إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وتلقي مستحقاتهم المالية، بينما تواصل الحكومة التركية نقل مرتزقة جدد إلى ليبيا دون توقف.