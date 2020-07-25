طلاب الثانوية الأزهرية بالأقصر سعداء بامتحان الأدب: في مستوى الطالب المتوسط

أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر، اليوم، امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، بينما تمتد امتحانات طلاب القسم العلمي حتى الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل.

وتفقد أحمد عبادي مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي، سير الامتحانات بلجان معاهد فتيات إسنا، وبنين إسنا بالري.

وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وخيمت حالة من السعادة على وجوه الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بنهاية امتحان اليوم السبت، متمنين أن يحصلوا على مجموع يؤهلهم للكليات التي يرغبون في الدراسة بها.