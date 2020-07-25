إصابة رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء ولاية "ماديا براديش" الهندية شيفراج سينج شوهان، اليوم، أن نتائج اختباراته المعملية للكشف عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" جاءت إيجابية.

وقال شوهان، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية، إنه كان يعاني من أعراض كورونا المستجد وبعد إجراء الفحص، أظهر التقرير أن النتيجة إيجابية، مضيفًا أنه يتبع حاليًا جميع الإرشادات وسيخضع للعزل الذاتي حسب توصية الطبيب.

وناشد شوهان، جميع زملائه والمواطنين باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب العدوى، وحث كل من خالطه على الخضوع للفحص.

وطمأن رئيس وزراء ولاية "ماديا براديش"، الجميع بأنه لا داعي للذعر، مضيفا أنه على الرغم من حالته الصحية، إلا أنه سيواصل قيادة الجهود الرامية لاحتواء انتشار الفيروس في ولايته.

وسجلت ولاية "ماديا براديش" أكثر من 26 ألف حالة إصابة بكورونا المستجد حتى الآن، بينها 791 حالة وفاة جراء الفيروس، ويبلغ عدد الإصابات النشطة في الولاية أكثر من 7500 حالة.