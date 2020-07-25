تركيب كاميرات حرارية بالمطارات والمنافذ اليمنية للكشف عن كورونا

أمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وذلك في إطار دعمه جهود الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وجرى تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، و كاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن وجار تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.

ويجري استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات واحدة في مطار الغيضة بالمهرة وكاميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكاميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعمل على مكافحة تفشي جائحة كورونا في الجمهورية اليمنية، ودعم وتحسين قدرات اليمنيين للحد من آثار الفيروس الخطيرة.