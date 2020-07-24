منع الساحات وتحذير من التواصل وحملة توعية.. السعودية تستعد لعيد الأضحى

أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية، عددًا من التوجيهات والتحذيرات للمواطنين والمقيمين على أراضيها في ظل الإجراءات المفروضة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع دخول موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 250 ألف شخص، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

الصحة تحذر من التواصل بين المواطنين في العيد

وجهت وزارة الصحة السعودية، رسالة مهمة إلى مواطني المملكة العربية السعودية، شددت خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في المناسبات واللقاءات خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، أمس الخميس، إنه لا يجب أن يكون التواصل بين الناس خلال عيد الأضحى المبارك سببًا في "تعاسة المناسبة".

وأكد "العبد العالي"، على ضرورة أن تشهد اللقاءات والزيارات في عيد الأضحى، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبعيدة عن مخاطر انتقال العدوى.

وحذر متحدث الصحة السعودية، من شعور من تظهر عليه أعراض المرض أو التأكد من إصابته بالحرج وعدم البدء في إجراءات العزل الصحي، وأن يقوم بدلًا من ذلك، بالمشاركة في هذه المناسبات وتعريض الآخرين للخطر.

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عدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة

وفي سياق متصل قررت السلطات السعودية عدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة للمرة الأولى، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة، بحسب الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة، باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى للعام الحالي في المساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكثّفت وزارة الشؤون الإسلامية جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية، بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية، للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس كورونا، بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

وكانت السعودية اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد، عبر مكبرات الصوت الخارجية، مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدشن حملة توعوية ضد كورونا

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، عدداً من المناشط الوقائية والتوعوية ضمن حملة "خذوا حذركم"، التي دشنها معالي رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالتزامن مع رفع الحظر.

وتضمنت الحملة القيام بجولات توعوية ميدانية في الحدائق العامة والمراكز التجارية إضافة إلى المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.