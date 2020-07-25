"الكهرباء" تطالب الوزراء بمدّ فترة تلقي طلبات العدادات للعشوائيات

أكّد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنَّه تمّ إرسال خطاب لرئاسة مجلس الوزراء لمدّ فترة تقديم العدادات الكودية بعد انتهاء فترة التقديم المقررة في 15 أغسطس المقبل، بسبب التزايد المستمر في أعداد المتقدمين للعدادات الكودية من أصحاب المباني المخالفة والعشوائية.

وأعلنت وزارة الكهرباء، أنَّه تقدم حتى نهاية الأسبوع الماضي عن طريق المنصة الإلكترونية 60 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء، وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وإصدار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.