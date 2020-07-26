مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الأحد 26 يوليو 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 26 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:30
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:21
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:31
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 07:00
أذان العشاء 08:30
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:26
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:54
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:22
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:28
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:24