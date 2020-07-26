مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 26 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:30

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:31

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:30

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:22

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:28

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:24