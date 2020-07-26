حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور طيّب للغاية ويحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وإذا تعطلت أمورك أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الأحداث تمضي لصالحك وتتكيف بسرعة مع المستجدات وتتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.