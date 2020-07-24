حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور متحفظ، لا يميل إلى المخاطرة، ويتجنب التعامل مع كل ما هو مجهول، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.