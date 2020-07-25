حالات التعافي من "كورونا" تتجاوز 9 ملايين شخص حول العالم

أظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم، أن عدد حالات التعافي من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم بلغ 9 ملايين وأكثر من 43 ألف حالة، حيث جرى حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.

وذكر الإحصاء وفقًا لما ذكرته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أن 9.043.203 شخصًا تعافوا تمامًا من المرض من بين أكثر من 15.7 مليون حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات في مختلف دول العالم 639652 حالة وفاة.

وأضاف إحصاء جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحدها سجلت نحو 1.26 مليون حالة تعافي، وبالرغم من ذلك تعد الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في العالم.