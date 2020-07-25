الأزهر يعلن خروج آخر حالات كورونا من مستشفياته

أعلنت جامعة الأزهر عن خروج آخر حالات كورونا من مستشفياته، وقدم مجلس الجامعة، في بيان له، الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء، حيث أعلنت الجامعة عن خروج آخر حالة أمس وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية تعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قدم المجلس الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وللمجلات العلمية التي حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن المجلس أن الامتحانات ستنتهي يوم 28 يوليو معربا عن خالص تقديره لكل العاملين في الجامعة الذين بذلوا كل جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.