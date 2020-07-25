بين كورونا وهانا والانتخابات الرئاسية.. أمريكا تقاوم الأزمات

أزمات عديدة تواجهها أمريكا حاليا، منذ بداية العام الجاري، حيث تفشى بها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليكبدها أزمات ضخمة، بينما ظهر إعصار قوي دفع المواطنين بإخلاء منازلهم، فما تشتد حدة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل.

الأسوأ بكورونا

بحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" البريطانية التي صدرت قبل ساعات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم، حيث سجلت أكثر من 144 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 4 ملايين و38 ألف مصاب.

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حيث إن إجمالي الإصابات بالفيروس في أمريكا ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة.

كما تسبب "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 1150 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 145 ألف وفاة.

إثر ذلك الارتفاع بالإصابات، اتخذت بعض الولايات إجراءات صارمة، حيث شدد حاكم ولاية مسيسيبي تايت ريفز من الضوابط على الحانات لحماية "شباب مخمور ومستهتر"، ووقفها في الساعة 11 مساء.

كما أمرت عمدة نيو أورليانز لاتويا كانتريل بإغلاق الحانات ومنعت المطاعم من البيع الخارجي للمشروبات الكحولية، وذلك بعد الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة في ولاية لويزيانا، بما في ذلك 103 في نيو أورليانز.

إخلاء المنازل بسبب "هانا".. و"جونزالو" يشتد

وفي ظل ذلك الوضع، تقترب العاصفة "هانا" بأمريكا، لذلك طالبت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية بإخلاء منازلهم، حيث توقعت السلطات أن ترافق العاصفة المدارية هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت وغدا الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وازدادت قوة العاصفة "هانا"، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس، اليوم، كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومتر في الساعة.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك، كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

بينما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ليل الأربعاء الماضي، إن العاصفة الاستوائية "جونزالو"، قد تشتد وتتحول إلى إعصار فوق المحيط الأطلسي أمس الأول الخميس.

وكانت العاصفة "جونزالو"، أمس الأول الخميس، تقع على بعد نحو 1685 كيلومتر إلى الشرق من جزر ويندوارد الجنوبية وتحرك رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 95 كيلومتر في الساعة.

الانتخابات الرئاسية

ووسط تلك الأحداث المتعددة التي تتعرض لها أمريكا، تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في أجواء مشحونة وتبادل تصريحات نارية، ولكن بسبب تفشي كورونا، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري والذي كان مقررا عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسميا مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظّ بالناس"، مضيفا أن "توقيت هذا الحدث ليس مناسبا، ليس مناسبا بالنظر إلى ما حدث مؤخّرا من طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19".

وبقرار مفاجئ، استبدل الرئيس الأمريكي، مدير حملته الانتخابية، لتحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي، بسبب تعامل إدارته مع الأزمة الصحية الناجمة عن وباء "كوفيد-19" التي كانت مضع انتقاد، لذلك نظم ترامب تجمع انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما بنهاية يونيو أملا منه بإعطاء دفع لحملته الانتخابية.

وفي المقابل، يستغل المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، من هذا الأمر، حيث تقدم على الرئيس الجمهوري في نوايا التصويت بتسع نقاط مئوية، بحسب متوسط لاستطلاعات الرأي على المستوى الوطني أعدّه موقع "ريل كلير بوليتيكس".

بينما حذر رئيس جهاز مكافحة التجسس الأمريكي، من التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل، داعيا الجماهير إلى مراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات.