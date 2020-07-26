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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوب غزلي رائع في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي رائع ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع وتعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

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