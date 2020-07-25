حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعشق الحرية والسفر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء واليوم يلعب الزملاء والأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر مشتعلة وقد تعيش أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.