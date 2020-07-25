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حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | السبت 25 يوليو 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتجنب مواليد برج الدلو الدخول في المشاكل ويكره المواجهة، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في منزل العمل يساعدك على تنظيم جهودك وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج أو للسفر ولا شيء يقيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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