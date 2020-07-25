حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك حكمة في إدارة المال والأعمال وترتفع أسهمك وتأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يمدك باليقظة والقدرة على التأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.