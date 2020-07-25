حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يقف مولود برج الجدى دائما إلى جوار أصدقائه ويقدم لهم الدعم والمساندة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر في منزل العمل من الممكن أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا لإعطاء مزيد من العناية لعملك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية ومن المهم أن تتحكّم في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.