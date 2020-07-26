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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 26 يوليو 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحبه لقضاء وقت فراغه مع اصدقاءه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الحركة الفلكية تتحسن واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وتدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

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