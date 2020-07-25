مستشار بالحكومة السورية: تركيا ترغب في إبادة جماعية لمواطنينا

قال الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري، إنه في ظل صمت عالمي وتواطؤ أمريكي مع الجانب التركي، يقوم الاحتلال التركي بسلسلة من السياسات على رأسها سياسيات التفرقة والتغيير الديموغرافي بحق أبناء سوريا خاصة الشمال، لافتا إلى أن هناك مقاومة شعبية بدأت تتنامى ضد السلوك العدواني والإجرامي الذي يقوم به الرئيس التركي أردوغان.

وأضاف "عزوز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن أردوغان يرغب في إبادة جماعية من خلال قطع المياه وحرق المحاصيل وإخضاع السكان لظروف معيشية الهدف منها إهلاكهم، وهذا يرقى لمستوى الجرائم الدولية من حيث الجسامة والخطورة وما يستلزم تحرك مجلس الأمن وجميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة السورية كانت تخوض معركة ضد الإرهاب في 2017 و2018 على مساحات واسعة من الجغرافية السورية، إذ جرى استعادة السيطرة على جنوب سوريا وأمن العاصمة دمشق وريفها، واستعادة مدينة حلب والعديد من المناطق في ريف الرقة ودير الزور.

وتابع: "للأسف بعض المواطنين الكرد كانوا ضمن المشروع الانفصالي وعندما وجدوا أن الأمريكيين يمكن أن يتخلوا عنهم سارعوا للحكومة السورية، وأبدت الحكومة للتعاون معهم ولكن سرعان ما جرى التخلي عن تلك الالتزامات عندما وجدوا زخمًا أمريكيًا جديدًا لدعمهم".