بدء توافد الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي قادمين من 5 مدن

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من خمس مدن مختلفة ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

ووصل حجاج بيت الله الحرام اليوم، من خمس مدن هي: "المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان"، ولضمان سلامتهم وُفِّر مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون بدءا من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة "للعزل المؤسسي" قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن جرت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يجري توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية "النقل".

وأوضح الشريف وجود تنسيق كامل بين وزارات "الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" و"هيئة الطيران المدني"، و"الخطوط السعودية"، و"الإدارة العامة للمرور"، في عملية استقبال الحجاج.

وأشار إلى أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.