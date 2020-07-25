"مياه المنيا" تعقد اجتماعا مع مشروع الحلول المتكاملة للمياه

عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعا مع أعضاء مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية برئاسة مدير المشروع جون هندرسون.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، إن فريق العمل أجرى زيارات لبعض قطاعات الشركة، حيث تناولت الزيارة سبل الدعم الفني في القطاع المالي والتجاري والتحليل الاقتصادي لمؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطوير البرامج وآلية العمل والتحول الإلكتروني في هذه القطاعات لكي تتوافق مع خطط الدولة للتحول الإلكتروني وتسهيل التعامل مع العملاء وتوفير سبل الراحة.

وأكد "الشهاوي"، أن الشركة تمضي وفق خطط مدروسة للتحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمة ضمن التوجهات العامة للدولة ومتابعة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتقديم كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.