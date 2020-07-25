العرض الأول لـ"أنا والنحلة والدبور" لـ محمد صبحي في عيد الأضحي

يهدي الفنان محمد صبحي، خلال موسم عيد الأضحى المسرحي حصريًا، ولأول مرة في مصر والوطن العربي، العرض الأول لكوميديا "أنا والنحلة والدبور".

تتناول المسرحية الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.

المسرحية تعرض على قناة "TeN" حصريًا أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء وتعاد السبت ١٠ صباحاً ، كما ستعرض يوم الجمعة 7 أغسطس 10 مساءً، كما تعرض قناة "TeN" المسرحية لمشتركيها على يوتيوب خلال أيام العيد.

مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أيمن فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبدالرحمن محمود.