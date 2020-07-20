محمد صبحي مستنكرا: أهديت التلفزيون مسلسل ونيس وعرضه 1.30 صباحا

تذكر الفنان محمد صبحي الأقنعة التي كان يرتديها في مسلسل "فارس بلا جواد"، مشيرًا إلى أنها كانت صعبة جدًا وكان يرتديها في 3 ساعات ويزيلها في 4 ساعات وأنها كانت تزال بواسطة المشرط.

وقال صبحي خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه اشترى ماسكات مسرحية الجوكر من الخارج مضيفًا: "كنت بقلع ماسك أيوب وهو مليان مية وكان في المسرح جنب الإسعاف وكانوا بيجيبوا واحد بيدني حقنة بسبب المية اللي كنت بفقدها في العرض بسبب الماسكات".

وأوضح صبحي أن الشاب الذي كان يعطيه الحقنة وجد بجواره كوب كركدية كبير وسأله عن سبب تناوله الكركدية وأنه أخبره أن تناوله للكركادية هو سبب تعبه وأنه يجب أن يتناول مواد أخرى لتعويض ما يفقده من مياه مشيرًا إلى أنه كان يتناول الكركدية بسبب ظاهرة "الفتي".

واشتكى صبحي من التلفزيون المصري: "أنا مدي التلفزيون المصري مسلسل ونيس 5 أجزاء هدية وييجي يذيعها الساعة 1.30 صباحا وهو عارف إن الأطفال والشباب بيحبوا يشوفوه"، مطالبًا بعرض المسلسل في وقت مناسب.