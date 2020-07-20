محمد صبحي: بنجلاديش فيها 6000 مسرح والقاهرة كان فيها 28 ومعظمهم اتهد

أكد الفنان محمد صبحي، أن دولة بنجلاديش فيها 6000 مسرح، مشيرًا إلى أن القاهرة كان فيها 28 مسرحا وهدم منهم مسارح كثيرة وتحولت لعمارات.

وقال "صبحي" خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "احنا محتاجين مسارح كتير قوي واللي بيكسب من فنه لازم يحط في فنه واللي يكسب من المسرح لازم يبني مسرح".

وأوضح أنه بنى 5 مسارح في مصر مشيرًا أنه يريد أن يترك مسارح تعمل ولا يترك تلاميذا فقط، مؤكدًا على فخره ببناء هذه المسارح.

وأشار "صبحي"، أنه سجل 60 ساعة من أراء الجمهور حول مسرحيته وأن آراء الجمهور لا تكون مدحا له إنما نقدا للمسرحية نفسها ورأيهم في القضايا التي تناولتها.

ولفت إلى أن مسرحه يقدم دورات فنية مدتها 8 شهور وتقدم لها 2000 شاب وفتاة من جميع المحافظات ويختار منهم 30 شخصا فقط، مشيرًا أنه لا يحصل منهم على أموال مقابل التدريب، مؤكدًا أن أغلب من شاركوا في أعماله المسرحية الأخيرة كانوا من المواهب الجديدة التي اكتشفها.

وتحدث "صبحي" عن أهمية المرأة في المجتمع مشيرًا أن "المجتمع لن يقدم رجالا عظماء وهو "دايس على المرأة"، لافتًا أن أمية لا تقرأ ولا تكتب خرجت طه حسين لأنها كانت تمتلك ثقافة سمعية وحياتية أثرت في نجلها طه حسين.