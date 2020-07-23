فورد تقدم نصائح لتحقيق قيادة آمنة في زمن كورونا

يعد السفر إلى الوجهات الخارجية حول العالم خياراً مفضلاً لقضاء العطلات بالنسبة للكثيرين، إلا أن القيود التي فرضها وباء كورونا دفعتنا للنظر من حولنا بحثاً عن وجهات محلية ملهمة لتخطيط عطلاتنا.

ونظراً للقيود المفروضة على السفر الدولي والتقليص الحاصل في الميزانيات المخصصة للعطلات، أصبحت العطلات الداخلية خياراً يفضله الكثيرون سعياً لاستكشاف الوجهات القريبة ورغبة بالتمتع بالمعالم السياحية في بلادهم.

وبعد الفترة الطويلة التي أمضيناها في المنزل، تأتي الرحلات على الطرقات الطويلة بمثابة وسيلة مثالية لقضاء الوقت مع أفراد العائلة والأصدقاء والتواصل معهم من جديد وعيش لحظات تبقى حاضرة في ذاكرتنا.

وببعض التخطيط والنصائح العملية، بوسعكم التوجه خارجاً للتعرف على الثقافة الغنية من حولكم، وكل ما عليكم هو اصطحاب أحبائكم لاستكشاف هذه المعالم التي لطالما رغبتم بزيارتها.

ونشرت شركة فورد بعض النصائح لتحقيق القيادة الآمنة وهي.

-خططوا مساركم مسبقاً.

يتوافق تطبيق "ويز" (Waze) مع المركبات المزودة بنظام SYNC3 ويعد واحداً من أفضل تطبيقات الخرائط التي توفرها أطراف ثالثة، وبوسعه إرشادكم في طريقكم نحو وجهتكم خطوة بخطوة، يوفر البرنامج إشعارات حول الأزمات المرورية أو الطرق المغلقة وغيرها من العقبات التي قد تعترض مساركم، ليتيح لكم اختيار طرق بديلة دون المرور بهذه المعوقات، وصحيح أن برنامج "ويز" يحتاج إلى "نظام تحديد المواقع العالمي" (GPS) وبيانات الإنترنت، لكنه يخزن نسخة عن مساركم يمكنكم استخدامها دون الاتصال بالإنترنت في حال واجهتكم مشكلة في الاتصال أثناء الرحلة.

- البحث

تتوفر أمامكم اليوم فرصة مثالية لزيارة الوجهات التي لطالما رغبتم بزيارتها عندما يتسنى لكم الوقت، فابحثوا عن الأماكن التي قد تثير اهتمامكم عبر محرك بحث Google، وحول التعليمات والتوجيهات التي سيتعين عليكم الالتزام بها في وجهتكم المقبلة. ونظراً لأن التعامل مع الواقع الجديد بشكل يختلف من منطقة لأخرى، ينبغي لبحثكم أن يشمل أيضاً إرشادات التعقيم والنظافة في الفندق أو المنتجع أو منطقة التخييم التي تقيمون فيها. فمعرفة أن الفندق الذي تنوون الإقامة فيه يبذل قصارى جهده للحفاظ على سلامتكم من شأنها أن تضمن لكم مزيداً من الاطمئنان على صحتكم وصحة أحبائكم.

-لا تنسوا مواد التعقيم.

لا بّد أنكم ستحتاجون لمزيد من مواد التعقيم والكمامات لدى خروجكم في رحلتكم، ويفضل اصطحابها معكم بدلاً من شرائها على الطريق. فاحرصوا على حزم كمية كافية من الكمامات ليتسنى لكل راكب تغييرها عدة مرات؛ كما أن معقمات اليدين ضرورية في الأوقات التي يصعب الحصول فيها على الماء، أما بالنسبة لمن يخشون من تأثير مواد التعقيم على المواد التي تلامسها بشكل متكرر في المقصورة الداخلية، فقد أثبت اختبار أجرته فورد أن المقصورة الداخلية قادرة على تحمل الاستخدام اليومي لسائل تعقيم اليدين والذي تحتوي تركيبته على ما يصل إلى 70% من الكحول. فاحتفظوا بعبوة منها في متناول اليد في الكونسول المركزي، فجميع سيارات فورد تحتوي على كونسول كبير يتسع لتخزين الإمدادات التي تحتاجونها.

-حزم المزيد من الأدوات والمنتجات الضرورية.

لا تنسوا حزم بعض المناديل المعقمة (ليس مناديل الأطفال) للتعامل مع الأسطح التي تتعرض للمس المتكرر مثل مقابض مضخة الوقود أو أزرار أجهزة الصراف الآلي أو حتى مسح بطاقتكم الائتمانية بعد استخدامها، وفي حال كنتم ترغبون باستخدام مناديل معقمة داخل السيارة، تأكدوا من خلوها من المبيضات لتجنب أي ضرر غير مرغوب فيه على أجزاء المقصورة، وننصحكم أيضاً بحزم الصابون السائل لاستخدامه عند توفر الماء، ويفضل استخدام القفازات الجراحية القابلة للاستبدال.

-تنظيف السيارة.

في حال كانت سيارتكم مركونة طوال فترة الإغلاق، يجدر بكم التحقق من حالتها قبل الانطلاق. ومن شأن غسلها سريعاً يدوياً أن يساعد على إزالة الغبار والأوساخ ويمنحكم الفرصة للتحقق من أية مشكلات أثناء الالتفاف حول السيارة لغسيلها، احرصوا على إزالة أي قمامة ربما تراكمت في المقصورة أو في الجزء الخلفي وامسحوا كافة الأسطح، فالتوجه في رحلة عبر الطريق بسيارة نظيفة بداية رائعة لعطلة مثالية.

-افحصوا سيارتكم.

يعد تفقد ضغط الهواء في الإطارات بانتظام عادة جيدة يجدر بالجميع اتباعها، وفي حال كانت سيارتكم متوقفة لفترات طويلة نتيجة للإغلاق الشامل، تأكدوا أيضاً من عدم انخفاض الضغط في الإطارات؛ ولا تنسوا فحص الإطار الاحتياطي، ثم افتحوا غطاء المحرك لتفقد مستويات السوائل. وفي حال كانت السيارة بحاجة للصيانة، لا تنسوا حجز موعد في مركز خدمة فورد المفضل لديكم.

-البخار أثناء ارتداء الكمامة.

يتكاثف البخار على نظاراتكم أثناء ارتداء الكمامة؟ جربوا إذاً ثني الجزء العلوي من الكمامة واقلبوه مرة واحدة، ثم اضغطوا برفق على الشريط المعدني فوق الأنف، فهذه الخطوة تحدث فراغاً صغيراً يتيح للنفس أن يتسرب دون التكثف على العدسات.

-التزود بالوقود قبل الانطلاق.

قم بالتزود بالوقود في محطة الوقود المعتادة، لمزيد من الأمان، استخدم بطاقتك الائتمانية للدفع لتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وإذا كان عليك التعامل مع إطاراتك لضبط ضغوطها، استخدم معقم اليدين، أو الأفضل من ذلك، اغسل يديك بالصابون والماء إن أمكن، ولا تنسوا ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، فارتداؤها إلزامي في العديد من البلدان حسب القانون.