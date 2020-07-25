مباحثات عسكرية بين السودان وأمريكا بالخرطوم

بحث رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال لقائه الملحق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية المقدم جيكوب دي، في مستهل فترة عمله بالسودان، مستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم السبت أن الملحق الأمريكي أشار إلى حرص بلاده وأجهزتها المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمر الذي من المنتظر أن ينعكس على علاقات البلدين في مختلف المجالات.