غرف تجارية: غلق المحال في مواعيد محددة ينعش التجارة العشوائية

أكد محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية، ضرورة أن تكون هناك مهلة قبيل تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في مواعيد محددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وهو ما سيكون له مردود سلبي على القطاع التجاري.

وذكر "الفيومي"، أن القطاع التجاري تعرض لخسائر نتيجة إغلاق المحال بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مضيفًا "نحن فى أشد الحاجة لجذب السياحة خاصة العربية العربية، وهذا القرار سيقضى تمامًا عليها، كما يساعد هذا القرار على مزيد من انتعاش التجارة العشوائية".

وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية: "لا يجب أنُ يطبق القرار على مصر كلها بنفس ساعة الإغلاق، لاختلاف مناخ وطبيعة كل محافظة عن الأخرى"، لافتًا إلى أن الدراسات العديدة التى أجرتها الغرف التجارية منذ عدة سنوات أشارت إلى إغلاق المحال الساعة التاسعة والنصف مساء فى الشتاء وفى الصيف الساعة الحادية عشر مساءً، أما باقي المحال التى تقدم خدمات فلا يجب إغلاقها، مؤكدًا أن مصر لاتنام، وجزء كبير من السياحة العربية تعتمد على التسوق.

وأضاف "الوكيل" أنه عند اتخاذ القرار وتطبيقه يجب أن يكون الأغلاق شاملًا لكافة القطاعات وليس القطاع التجاري فقط، كمكاتب المحامين والمحاسبين القانونين وغيرها من المهن.