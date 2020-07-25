استخراج جزء مكسور من المسحة بأنف مريضة كورونا بمستشفى النيل بشبرا

نجح فريق طبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عاصم هيكل استشاري الأنف والأذن، في استخراج جزء مكسور من مسحة أثناء سحب مسحة لمصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور عاصم هيكل، أنه تم استدعائه من قبل المستشفى لاستخراج جزء مكسور من المسحة أثناء أخذ المسحة من مريضة كورونا متهيجة شبه واعية نتيجة جلطة حديثة بالمخ وحدوث نزيف بالأنف والفمظ، وتم استخراج الجزء المكسور من البلعوم الآنفى للمريضة عن طريق الأنف باستخدام موسعات الأنف وليس المنظار من غير تخدير نتيجة لحالة المريضة الصحية.

وتقدمت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور عيد العطار، على إنقاذ المريضة، كما تقدمت لطاقم تمريض قسم الأنف والأذن بالمستشفى "مس سعدية الحكيمة، ومس نجية ومس آمال".

وأكد الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 92 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "العطار" أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.