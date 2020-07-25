"الغرفة الثانية".. وثائقى لـ"اليوم" يرصد تاريخ ومزايا مجلس الشيوخ

عرضت الإعلامية سارة حازم، فيلمًا وثائقيًا في برنامجها "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة DMC، عن تاريخ ومزايا عودة مجلس الشيوخ.

الفيلم عنوانه "الغرفة الثانية"، استعرض وجود غرفتين للبرلمان، حيث امتدت الحياة النيابية في مصر على مدار ما يقرب من قرنين من الزمان، وتنوعت ما بين غرفة واحدة وغرفتين للبرلمان بهدف التشريع وإصدار القوانين والمشورة.

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014، حينما صدر الدستور المصري في عام 1923 استحدث غرفتين للمجلس النيابي، الأولى هي مجلس النواب والثانية هي مجلس الشيوخ، حيث ظل لمدة 5 سنوات وأعقبه دستور 1930 الذي ظل أيضًا محتفظًا بالغرفتين.

وفي عام 1980 أدخل تعديل على دستور 1971، بموجبه أضيف بابا سابعا للدستور بعنوان مجلس الشورى.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تعديل الدستور في إبريل 2019، أعاد مصر إلى نظام البرلمان ذو الغرفتين مثل معظم دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة، وهما مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أنه من المنتظر أن يكون مجلس الشيوخ مجلسًا للحكماء والعلماء وذوي الخبرات والمهارات الخاصة.

وأكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن أهمية هذا المجلس ترجع إلى وجود المتخصصين وأصحاب الخبرات الذي سيدرسون النظام المالي والاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا، حيث لا بد للاقتصاد المصري أن يلحق بهذا التغيير، حتى يجري دمجه في الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتور عبدالله غازي أستاذ القانون الدستوري، إنه جرى منح مجلس الشيوخ المزيد من الاختصاصات، وأصبحت اختصاصاته أكبر وأكثر دقة.