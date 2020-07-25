 محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام 2019- 2020، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك بعدد من مدارس الثغر للاطمئنان على سير الامتحانات، وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

وخلال التفقد أكد المحافظ على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، لافتا إلى أنه تم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.

وأوضح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) يبلغ 22360 طالبا، موزعين على 83 لجنة، ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس.