"تجارية أسيوط" ترحب بقرار غلق المحال 12 مساء

رحب عمرو أبو العيون رئيس غرفة تجارة أسيوط، بقرار غلق المحال التجارية الساعة 12 مساءً صيفًا، و11 مساءً شتاء، وذلك بصفة دائمة بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقال "أبوالعيون" إن القرار يصب فى الصالح العام بجوانبه المكتملة، نافيًا أن يكون هناك تأثير سلبي على القطاع التجاري فى محافظ أسيوط.

ومن جانبه، قال صلاح الكمونى رئيس غرفة الغربية، إن هناك اتفاقًا على إغلاق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً، والكافيهات والمطاعم 12 مساءً، مشيرًا إلى أن الموالد الدينية مستثناة من مواعيد الإغلاق.