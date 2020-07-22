وفاة مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي السابق إثر إصابته بكورونا

أكد الدكتورمحمد طاحون مدير المستشفي التعليمي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفاة استشاري النساء والتوليد ومدير المستشفي سابقا الدكتور محمد متولي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المستشفي التعليمي بشبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الوفاة جاءت إثر الإصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي العزل الصحي، موضحًا أن دفن جثمان الراحل سيجري صباح الغد في مسقط رأسه بالمنوفية.

وأصيب الدكتور محمد متولي مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي السابق، بفيروس كورونا، نهاية شهر يونيو الماضي عقب إجراء مسحة كورونا وتأكد إصابته، وخضوعه للعزل في إحدى المستشفيات، حيث تدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي.