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عبلة الكحلاوي غاضبة بسبب شائعة وفاتها: ليه كل الشر ده

كتب:

شريف سليمان
07:56 م | السبت 25 يوليو 2020
الدكتورة عبلة الكلاوي

الدكتورة عبلة الكلاوي

استنكرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، شائعة وفاتها، حيث طمأنت جمهورها أنها تنعم بصحة جيدة.

وقالت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيت دعاء"، الذي يعرض عبر شاشة "TEN": "ربنا يسامحهم اللي كل شوية يطلعوا شائعات، وكل شهر يطلعوا شائعة، حرام عليكم اتقوا الله يا ناس".

وأكدت أن الشائعة ظاهرة خطيرة، وتزيد خطورتها في "زمن الفتن"، وموضحةً أن مصر تعرضت لحوالي 30 ألف شائعة خلال شهرين أو شهرين ونصف.

وأضافت: "الحمد لله أنا كده باخد حسنات، ليه كل الشر ده، أنا بحب الناس كلها، ربنا يهديهم".

وتابعت أن مصر تحتاج أبناءها في هذه الفترة، ومن ثم فإنهم يجب أن يكونوا على المستوى المطلوب، ناصحةً المصريين بأن يكثروا من الدعاء لبلدهم.

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