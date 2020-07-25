"مهاود" يكشف عن الوجه الآخر لصحفيي المعارضة بالوفد قريبا

يستعد الكاتب الصحفي محمد مهاود مدير تحرير جريدة الوفد، لإصدار كتاب بعنوان " في بلاط صاحبة الجلالة المعارضة 1984- 2020"، ويتضمن الكتاب الوجه الآخر لفؤاد سراج الدين، وسر مكالمة مصطفى أمين لسراج الدين، وعلاقة الباشا بأيمن نور، وحكاية الطاووس وليلى المغازي، وعلاقة الإخوان بالوفد وبصحيفة الوفد، ولماذا صفع زكي بدر وزير الداخلية عضو مجلس الشعب عن الوفد؟ ومن هو عراب الإخوان بالوفد؟

كما يتضمن الكتاب الوجه الآخر لصحفيي المعارضة وعلاقتهم بالسلطة في الخفاء وكيف أثروا ثراء فاحشا رغم الدخل المتواضع؟ وأصل قضية عبدالرحمن البيضاني والعصفورة، وكيف تورط سعيد عبدالخالق نائب رئيس التحرير في القضية؟ وأصبح المتهم الأول فيها.

ويحكي الكتاب علاقة رؤساء تحرير الصحيفة برؤساء الحزب حتى السيد البدوي، وكيف كان يعامل الباشا مصطفى شردي ومن خلفه؟ وكيف تعامل الدكتور نعمان جمعة مع الصحفيين؟ ولماذا سب رئيس تحرير صحيفته أمام زوجته.؟، كما يروي الكتاب كيف استولى عدد من الصحفيين على شقق الأوقاف في الإسكندرية والقاهرة؟ كما يحوي الكتاب أسرارا تروى للمرة الأولى عن أهم قضايا الوطن.