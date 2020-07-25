كيف وصفت إليسا والدها زكريا في مسيرتها الغنائية؟

ارتبطت الفنانة اللبنانية إليسا، بوالدها الراحل زكريا خوري، ارتباطا قويا، جعلها تشعر بالانكسار في حياتها عقب رحيله عن دنيانا في بداية عام 2004، فهو الرجل الذى دافع بكل قوة عنها، ومنحها حريتها في وقت عصيب على الدولة اللبنانية.

إليسا دوما ما تذكر والدها في كافة مقابلتها ولقاءاتها الصحفية أو التلفزيونية، وتؤكد على أن شخصيتها التي يراها الناس الآن هي نتيجة تعاملها وحبها لوالدها الذى أنبت فيها كل الصفات الخيرية والطيبة على حد وصفها.

تعلق إليسا بزكريا خوري، استمر حتى بعد رحيله بـ16 عاما، فهي دوما ما تغني له في أغنياته حتى لو لم تذكره بشكل صريح، فأغلبية أغنيات الحب والكرامة التي اكتسبتها في الحياة كانت تهديها لوالدها، بل إنها غنت له ووصفته 3 مرات في أعمالها من بينهم أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي".

نرصد في هذا التقرير الأغنيات الثلاث التي وصفت فيهم إليسا والدها.

حالة حب

المرة الأولى التي وصفت فيها إليسا والدها، كانت في أغنية حالة حب والتي طرحت في ألبوم حمل نفس الاسم عام 2014، وهي الأغنية التي كتبها الشاعر نادر عبدالله ووزعها ناصر الأسعد وتم فيها الاستعانة بالألحان التركية، وقالت إنها توصف فيها صفات الرجل الذى تحبه ووجدت فيه أجزاء من والدها وطيبة وحنية شقيقها قائلة

أنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا

حب الدنيا دي جواك ومعاك.. شايفة حنية أخويا

زكريا

والمرة الثانية كانت أغنية خاصة أهدتها إليسا لوالدها في ذكرى رحيله الـ 13، بعنوان "زكريا"، والتي كانت من فكرة الملحن محمد رحيم بل هو الذى قام أيضا بكتابتها ووزعها ناصر الأسعد، وهي الأغنية التي تطرقت فيها إلى ذكريات حياتها مع والدها في فترة الشباب والمراهقة.

بهدي لعيونك فرحتي ودمعاتي في عينيا

زكريا

لو أغني ليك ميكفنيش 100 ألف أغنية

زكريا

والله واحشني وبدوب والعشق فيك غيه

زكريا

علطول في سيرتك ياللي صورتك باينه اهي عليا

زكريا

وحشاني أيام البلد بيتنا اللى في الضاحية

زكريا

الذكرى بتعيش للأبد بين القلوب تحيا

زكريا

يا أبويا يا أبو المغرمين فاكر ليالينا

زكريا

على طول في بالي وفي خيالي نايمة أو صاحية

صاحبة رأي

أما الأغنية الثالثة والتي كشفت فيها عن صفات والدها، كانت أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، والتي وصفت فيها التعاليم التي تعلمتها من والدها زكريا، والتي أكدت فيها أن والدها علمها منذ صغرها أن تكون صاحبة رأي، ولا تغير قناعاتها أبداً، وجاء ذلك في الأغنية التي كتبها أسامة مصطفى ولحنها سامر أبو طالب ووزعها هادي شرارة.

أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي فوجهة نظري

مبقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة به

أبويا علمني مخفش ودايما أواجه قدري

ومدام على حق مخفش دا مبدأ عايشة عليه

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف

أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف

لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف

وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف

أنا حاجة من كل حاجة انا حالة برا التصنيف

وأهم نقط قوتي لسه محافظة على قلبي نضيف