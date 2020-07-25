"كورونا": حفل وداع للمتعافين في "«عزل" كفر الدوار.. وتسجيل "صفر إصابات" بالأقصر

استمر تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات تزامناً مع ارتفاع معدلات التعافى بمستشفيات العزل وخروج المتعافين بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبَل وزارة الصحة بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما أنهت بعض المحافظات العزل المنزلى للمخالطين بعد قضائهم المدة المقررة.

أعلنت محافظة البحيرة شفاء 56 حالة بمستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالى عدد المتعافين 4715 حالة، فيما احتفل مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة بخروج 14متعافياً بالأغانى والزغاريد وتعليق الزينة، بعدما ظهرت سلبية تحاليلهم، واصطف الأطباء والتمريض لوداع المتعافين وتحيتهم لصبرهم على المرض والمثابرة حتى الشفاء، فى الوقت الذى شكر فيه المتعافون الطاقم الطبى بالمستشفى.

وقالت رزقة إبراهيم، إحدى المتعافيات، إنها عاشت أياماً عصيبة داخل العزل، لافتة إلى أن حالتها النفسية السيئة أثرت على حالتها العضوية، وبعد مرور ١٨ يوماً أخبرها الأطباء أن نتيجة تحاليلها سلبية.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء بالبحيرة وصلت إلى أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات، مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وسجل مستشفى «إسنا للعزل»، جنوب الأقصر، صفر إصابات بعد تعافى جميع الحالات بالمستشفى وغلق كافة الأقسام الداخلية، وقالت الدكتورة إلهام محمود، مدير المستشفى، إن 6 حالات متعافية تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية ما زالت داخل العناية المركزة نظراً لعدم استقرار حالتهم، وأشارت إلى أن المستشفى لم يستقبل على مدار أسبوع كامل أى حالات جديدة، وسيختص مستشفى حميات الأقصر ومستشفى العديسات فقط بعلاج كورونا داخل المحافظة، لافتة إلى أن الاستعدادات قائمة قبيل تحويل المستشفى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتجهيزه لهذا الغرض.

انخفاض أعداد المصابين في "قها"

وفى القليوبية، أعلن مستشفى العزل بقها ارتفاع عدد حالات الشفاء بالمستشفى إلى 295 حالة، بالإضافة إلى 424 حالة غادرت المستشفى لاستكمال علاجهم بالمنزل وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وقال الدكتور أحمد سعيد خيامى، مدير مستشفى قها ومدير الفريق الطبى التاسع للعزل الطبى، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حالياً انخفض إلى 27 حالة فقط، منها 20 حالة بالعناية المركزة و7 حالات بالقسم الداخلى.

وأوضح مدير المستشفى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجرى حالياً تعقيم وتطهير جميع الغرف التى خلت من المرضى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى، وإجراء العمليات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتابع أن المستشفى لا يعانى من أى عجز فى الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، ولا يوجد أى نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن عدم رصد أية إصابات جديدة بفيروس كورونا بجميع مراكز المحافظة. وأكد الزملوط، فى بيان صحفى، انتهاء مدة العزل المنزلى لـ١١٢ مواطناً من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى، وتعافى ٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيى الفرافرة المركزى والداخلة العام.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة فى المنوفية تسجيل 14 إصابة جديدة بين الأطقم الطبية خلال 24 ساعة، وأوضحت المصادر أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويخضعون للعزل المنزلى والمتابعة اليومية من قبَل مديرية الصحة، فيما سجلت المحافظة شفاء 28 مصاباً وخروجهم من مستشفيات العزل الصحى، موضحاً أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مرجحاً عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الشهرين المقبلين.

وسجلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ 1290 حالة تعافٍ منذ بدء الجائحة بنسبة شفاء 33% من جملة الحالات المصابة، وعدد الحالات التى تتلقى العلاج حالياً 2427 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 185 حالة بنسبة وفيات 4%، وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن عدد حالات الاشتباه وصلت إلى 9609 حالة، وتبين سلبية 5493 حالة، وتم الانتهاء من متابعة 4120 والباقى ما زال يخضع للمتابعة، كما أكد مصدر طبى ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل فى بلطيم، إلى590 حالة تحولت نتائجهم إلى سلبية وخرجوا بعد تماثلهم للشفاء.