طرح برومو "الغسالة".. أول فيلم مصري في دور العرض بعد كورونا

طرحت شركتا نيو سينشري وسينرجي فيلمز عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإعلان التشويقي الأول لفيلمها الجديد "الغسالة" ويحقق الإعلان التشويقي تفاعلا كبيرا بين رواد الموقع العالمي.

ونشر أبطال العمل الإعلان عبر صفحاتهم أيضا، وبهذا يصبح الفيلم المصري "الغسالة" هو أول الأفلام المصرية التي يتم عرضها بعد أزمة كورونا وفترة التوقف الطويلة التي شهدتها دور العرض بسبب الوباء.

مصادر مقربة من صناع العمل أكدت أنهم قرروا المغامرة بالعرض رغم أن نسبة التواجد في دور العرض هي 25% إلا أن إيمانه بالدور المهم للسينما وقت الأزمات عموما بالنسبة للمواطن المصري والعربي باعتبارها واحدة من مصادر البهجة له دفعته وباقي منتجي الفيلم لعرضه في عيد الاضحى المبارك.

وكانت شركة دولار فيلم الموزعة لفيلم "الغسالة" قد قررت طرحه يوم 30 من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن 100 نسخة.

وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية، ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشرين رضا وبيومى فؤاد و محمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، ما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.