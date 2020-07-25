وزير المالية: الدولة فقدت 220 مليار جنيه في أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة "ميغلاش عليك" لتشجيع الإنتاج المحلي، تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أنه إذا قلت الحركة الاقتصادية فإن إيرادات الدولة ستتأثر، مشيرًا إلى أن الدولة فقدت 220 مليار جنيه في أزمة كورونا، منها 115 مليار جنيه ضرائب لم يُجر تحصيلها، ومنها ضريبة على القيمة المضافة.

وتابع: "من مصلحة الدولة أن يكون للمواطن قدرة شرائية، وأن يربح المنتِج ويشغل عمالة، وأن يزيد المنتَج المحلي".