المالية تكشف تفاصيل مبادرة "ميغلاش عليك": خصومات على 4200 سلعة

تحدث الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي عن المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، والتي تحمل اسم "مايغلاش عليك".

وقال "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤا عالميًا، وتأثرت بها مصر، مشيرًا أنه تم التفكير في هذه المبادرة لتحريك النمو الاقتصادي وإتاحة الفرصة للمصانع وتدعيم الصناعة المحلية لتعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وأوضح "عبدالفتاح" أن المبادرة تستهدف المواطن والصانع والتاجر، مشيرا إلى أن المواطن ستتاح له فرصة لشراء المسلتزمات بأسعار مخفضة تخفف العبء عنه مهما كانت قدرته المالية، لافتًا إلى أن المصانع خلال الفترة الماضية تأثرت وتوقفت بعض خطوط الانتاج بها، وأن المبادرة تهدف لتحريك دولاب العمل وتنمية الاقتصاد.

وأشار إلى أن التجار والسلاسل التجارية تأثرت بأزمة كورونا لافتًا إلى أن المواطن يمكنه شراء احتياجاته بتخفيض يمنحه المصنعون والتجار على احتياجاتهم وأن هذا التخفيض يصل لـ20% ويتجاوزها أحيانًا.

وأكد "عبدالفتاح"، أن هذه الخصومات تتاح لجميع المواطنين المصريين، وأن الجميع يستفيد من هذه الخصومات، لافتًا أن حاملي البطاقات التموينية تدعمهم الدولة بـ200 جنيه عن كل فرد، بما لا يتجاوز 1000 جنيه عن البطاقة.

ولفت إلى أن البطاقات التموينية في مصر تتجاوز 63 مليون بطاقة ضاربًا المثل بشكل الدعم الذي يقدم قائلًا: "نفترض أن عندي تلاجة تمنها 10 آلاف جنيه، والـ10 آلاف جنيه دول الصناع والتجار هيدوا 20% خصم، وأصبح تمنها 8000 جنيه وكل الناس هتشتريها بـ8000 جنيه ولكن لما واحد يروح معاه بطاقة تموين هياخد رقم بطاقته ويكشف عليه من خلال السيستم ويعرف أن الراجل من أصحاب البطاقات، وهيقوله أنت هتدفع 7000 جنيه بدل 8000 جنيه والـ1000 جنيه الفرق هتدفعه الخزانة العامة للدولة".

وأشار إلى أن هذه المبادرة سيشارك فيها محلات مسجلة على موقع المبادرة وأن أي مواطن سيجد لافتة على باب المحل مكتوب عليها "ميغلاش عليك" وأن المحلات التي ترفع هذه اللافتة مشاركة في المبادرة لافتًا إلى أن 1200 محل و144 مصنعا و4200 سلعة في المبادرة حتى هذه اللحظة، مشددًا على أن نسبة الخصم تصل لـ20% على بعض السلع.