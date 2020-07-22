"المالية": 63.5 مليون مواطن سيستفيد من مبادرة "ميغلاش عليك"

قال الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة تشجيع المنتج المحلي خلال افتتاحه مشروع الأسمرات 3.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "المبادرة تسمح للمواطن، بالحصول على احتياجاته من سلع معمرة وغير معمرة بأسعار مخفضة، ونتيجة لأزمة كورونا، فإن عددًا كبيرًا من المصانع، قلل إنتاجه، ولهذا فإن المصانع في حاجة إلى العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة وهو ما ستتيحه المبادرة".

وتابع: "المبادرة اسمها ميغلاش عليك، وتساعد المواطنين أيًا كانت مستوياتهم المادية والاجتماعية، على شراء السلع التي يريدونها، ونوفر لهم السلع بتخفيض معين يتحمله المنتج والتاجر، ويستفيد منه كل المقيمين في مصر، أما التخفيض الآخر، فتقدمه الدولة ممثلة في وزارة المالية لحاملي أصحاب البطاقات التموينية وهو عبارة عن 10% من قيمة السلع وهو عبارة عن 200 جنيه في البطاقة التموينية بما لا يتجاوز 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، ولدينا 63.5 مليون مواطن مسجل على هذه البطاقات".