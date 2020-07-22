"المالية": 44 مصنعا و1200 تاجرا يشاركون بمبادرة "ميغلاش عليك"

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن "مبادرة ميغلاش عليك"، التي أطلقها الرئيس لتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك، تشمل جميع الأجهزة الكهربائية بلا استثناء، وكذلك الأثاث، والسراميك.

وأوضح مساعد وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON" أن هذه المبادرة ستنطلق صباح يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة لـ3 أشهر، وتتضمن مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، مضيفًا:" المحل المشارك فى المبادرة هيكون مكتوب عليه ميغلاش عليك، وكذلك السلع".

وأوضح أن حاملي البطاقات التموينية، سيتمتعون بدعم قيمته 200 جنيه للفرد، بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة، بنسبة 10%، مضيفًا أن الخصومات لكل الشرائح قد تصل لـ20%.