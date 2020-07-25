ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية في دمياط

تلقت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في دمياط شكوى من أحد المواطنين ضد إحدى الصيدليات بتداولها أدوية غير صالحة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبناء على تعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، وتكليف الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، وبتوجيه فاطمة رشاد مديرية التفتيش الصيدلي.

وشنت لجنة من مفتشي الصيدلة بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة دعاء المحلاوي حملة على الصيدلية المشكو بحقها، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير وكذلك أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة حيث تم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محاضر شرطة بالواقعة.