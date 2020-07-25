رفع 1968 طنا من القمامة في كفر الشيخ  

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن أنه جرى 1968 طنا من القمامة، منهم في كفرالشيخ 305 طن ، 55 طنا ببرج البرلس، 130 طنا بسيدي سالم، 35 طنا بسيدي غازي ، 90طنا ببلطيم ، 70طنا بالرياض، 148طنا بالحامول، 25 طنا بمصيف بلطيم، 140طنا بقلين 160طنا ببيلا ، 440طنا بدسوق ، 110 اطنان بفوه، و160طنا، بإجمالي 1968 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

شددت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، موجهة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.