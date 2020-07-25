باللونين "البني والبيج".. كفر الشيخ تبدأ في طلاء واجهات العمارات

شددت محافظة كفر الشيخ، على ضرورة دهان واجهات العمارات، ومتابعة خطة التنفيذ، وتشجيع المواطنين على ذلك، والتأكيد على الملاك بضرورة دهان الواجهات حفاظاً على الصورة البصرية، والتنسيق الحضاري، على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني، وذلك من الأربع جوانب للعقار، استعادة للشكل الجمالي والحضاري للمباني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، إن المباني الجديدة لن يتم توصيل أي مرافق بها إلا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهات، أما المباني القديمة فيتم توعية أصحابها و إخطارهم بضرورة الالتزام والانتهاء من دهانات، ولن يتم إصدار رخص اشغال إلا بعد دهان الأوجه الأربع للمبنى، ودهانها بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية مع الالتزام بالمهلة المحدد لرؤساء المراكز والمدن للانتهاء من تنفيذ القرار على المنازل الكائنة بالطرق الرئيسية والفرعية.

أضافت المحافظة، في بيانها، أن المهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، تتابع ما يتم من أعمال على أرض الواقع، ويتلقى تقارير بهذا الشأن من إدارة التنسيق الحضاري، ومن رؤساء مدن المحافظة، وأنه تم الانتهاء من دهان وطلاء عمارات عدد من الشوارع بمدن المحافظة، وسيتم تعميم أعمال الطلاء على عمارات ومنازل مدن المحافظة.