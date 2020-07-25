بدء تعقيم مستشفى إسنا تمهيدا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بدأت السلطات الصحية بمحافظة الأقصر إجراءات تعقيم وتطهير مستشفى إسنا التخصصي، وذلك تمهيدًا لعودة العمل بها في كافة التخصصات وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للجدول الزمني الذي تحدده وزارة الصحة والسكان.

وشهد المستشفى اليوم خروج آخر 6 متعرفين من فيروس كورونا من العناية المركزة عقب استقرار حالتهم الصحية وعقب الخروج تم البدء في اجراءات تعقيم وتطهير شامل لكل الأقسام الداخلية بالمستشفى قسم الباطنة وقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة وقسم العظام وقسم الأطفال و الحضانات والرعاية المركزة الجراحية ورعاية قسطرة القلب وقسم الغسيل الكلوي وقسم القلب وكذلك قسم العمليات والافاقة وأخيرا قسمي الطوارئ والعيادات الخارجيه التخصصية.

ويتم حاليًا تجهيز وتنظيم المكاتب الإدارية وسكن الأطباء والتمريض امتثالًا لتوجيهات الدكتورة إلهام محمود، مدير عام المستشفى.