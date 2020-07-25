"تعليم الأقصر" تؤكد عدم تلقي أي شكاوى من امتحان "العربي" لطلاب الدبلومات

قال عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن غرفة عمليات المديرية وإداراتها السبع "إسنا وأرمنت، الطود، البياضية، الأقصر، الزينية، القرنة" لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب بخصوص امتحانات التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بالأقصر امتحانات آخر العام لمادة اللغة العربية.

ولفت "عمران" إلى أنه يتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأمن، والصحة، المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كل فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش.

وأكد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.