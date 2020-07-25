بدء التحقيقات في واقعة مقتل صبي نتيجة الضرب على يد والده في الأقصر

بدأت نيابة أرمنت الجزئية، جنوب غرب الأقصر، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة مقتل صبي في العقد الثاني من عمره، نتيجة تعرضه للضرب من قبل والده وأشقاء والده بقرية المحاميد بحري التابعة لمركز ومدينة أرمنت.

كان اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة ارمنت، يفيد بوصول "ا.ح.م" 14 سنة، طالب، إلى مستشفى أرمنت التخصصي جثة هامدة، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة أرمنت، لمكان الحادث، وتبين أن الطفل من قرية المحاميد بحري دائرة المركز، به آثار تعذيب متفرقة بالجسم، وتم تشكيل فريق بحث، حيث تبين أن الطفل تعرض لتعذيب مبرح من والده وأشقاء والده بسبب أن الطفل اقتنص مبلغا من المال دون علم والده.

كما روى شهود عيان إلى الواقعة، مؤكدين أن الأب علم بسرقة نجله لمبلغ مالي من المنزل، ما دفعه لتقييده وضربه فوق سطح المنزل وقام بضرب ومعاقبة نجله، وترك الطفل في الشمس فوق سطح المنزل، وحرمانه يومًا كاملًا بلا طعام ولا شراب وانهالوا عليه بالضرب المبرح بقطع من الخشب على جميع أجزاء جسده مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت مباحث أرمنت من إلقاء القبض على الأب الجاني، والذي أفاد بأن الطفل اعتاد السرقة وكان الهدف من ضربه هو تأديبه، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي تحت تصرف النيابة لحين انتداب الطب الشرعي واستخراج التصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.