إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة بإسنا جنوب الأقصر

قال محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، إن سلطات المركز نفذت 8 قرارات إزالة وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح سليمان، أن قرارات الإزالة كان منها 4 قرارات بمساحة 17 قيراطا عبارة عن زراعات وأراضي معدة للزراعة متعدية على منافع ري دون سند من القانون، وعدد 1 قرار إزالة في المهد بمساحة 150م2 بناء سور، وعدد 3 قرارات إزالة بمساحة 538م2 عبارة عن مباني وتشوينات متعدية على منافع ري.