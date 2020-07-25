رئيس فريق الغواصين بالسويس: سنجد الجثمان الأخير لغرقى الأدبية بعد 20 كم

قال وائل توفيق، رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن السبب وراء بعد جثة من الثلاثة الذين أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة على البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، عن موقع الغرق بـ10 كيلو مترات يعود إلى وجود جبل هذه المنطقة فى القاع يحدث تيارات دورانية شديدة جدا.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "ومن المتوقع أن يتم العثور على الجثة الثالثة والأخيرة على بعد 20 كيلومترا من موقع الغرق".

وتابع أن مشاركة القوات البحرية فى عملية انتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.

وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن أسماك البحر المتوسط متوحشة ومن الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال فى هذه المنطقة، وتابع: "ونظراً لقوت التيارات الشديدة فالجثمان هيتخبط وسط الجبال ويتجرح ويبقا زيه زي أي طعم".