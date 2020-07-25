"أوقاف دمياط" تعقد الاختبار التحريري للدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن

عقدت مديرية أوقاف دمياط، اليوم، الاختبار التحريري للدارسين بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمركزي البحر بدمياط والنصر بفارسكور للعام الدراسي 2019 - 2020م ، في أربعة لجان.

وحرص القائمون على عملية الامتحان والدارسون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، من ارتداء الكمامة، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان، وقد تم تعقيم كافة اللجان قبل بدء الامتحان تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ هاني عنتر السباعي مدير الدعوة.